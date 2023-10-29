İstanbul Gazze’yi yalnız bırakmadı

Dün Atatürk Havalimanı'nda resmi rakamlara göre 1.5 milyon kişi Gazze'ye destek vermek için buluştu. Bu tarihi buluşma, dünyada Filistin için yapılan en kalabalık eylemlerin başında geliyor. 100 yıl önce Osmanlı sınırları içerisinde olan bu topraklara payitaht olan İstanbul'dan verilen bu destek çok anlamlıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki en önemli vurgu "İsrail'in savaş suçlusu olarak yargıya taşınması" kararlılığı oldu. Türkiye muhtemelen Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunacak. Ayrıca İsrail'in uluslararası alanda propaganda ve algı savaşını kaybettiğini de söyledi. Siyonizmin başkenti olan Londra'da ve Batılı başkentlerden gelen İsrail'i protesto eden görüntüler, Siyonist devletin bu savaşı kaybettiğinin göstergesi.