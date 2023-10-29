SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan 100. yıl hitabında tarihi mesajlar: Hiçbir emperyalist güç engelleyemeyecek

Son dakika haberi... Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri düzenlendi.
TCG Anadolu Gemisi'nin de aralarında bulunduğu 100 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı. Gemilerin geçişi sırasında Beylerbeyi Sarayı'nın yakınında 1. Ordu Komutanlığı tarafından 101 pare top atışı yapıldı.
Başkan Erdoğan'dan 100. yıl hitabında tarihi mesajlar: Hiçbir emperyalist güç engelleyemeyecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde 100. yıl özel hitabında bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Dünyanın dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı sevincimizi paylaşan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Millet olarak bugün çok farklı bir gurur ve heyecanı yaşıyoruz. 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz cumhuriyetimiz ilk asrını tamamlayıp adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci yüzyılına yelken açıyor. Türkiye'nin gelişmesine katkı veren herkesi hayırla anıyorum.
Bugün 100. yaşına ulaşan Türkiye Cumhuriyeti, ihtişamıyla gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Bu topraklarda kurduğumuz ilk değil, son devletimizdir. İnsanlığa istikamet çizmiş, medeniyetlere öncülük etmiş pek çok devletimiz vardır. Kurduğumuz 16 devletimiz Cumhuriyetimizin öncüsüdür.
Geçmişten sadece ibret almayız aynı zamanda kuvvet de alırız. Bugün 100. yılını idrak ettiğimiz Cumhuriyetimiz bizim için ilham kaynağıdır. Cumhuriyet binlerce vatan evladının canı, kanı, üzerinde ilan ve inşa edilmiştir. Milletimiz istiklaline ve istikbaline kast edenlere karşı başlattığı milli mücadeleyi zaferle taçlandırmış, ardından 1923 tarihinde Cumhuriyet'i kurmuştur.
Nerede gözü yaşlı bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşan, elinden tutup kaldıran, derdine derman olan Türkiye'dir. Bu tavrımızı daha önce Kore'de, Kıbrıs'ta, Irak, Suriye, Libya, Yemen'de ve son olarak da Karabağ'da gösterdik. Bugün de aynı dirayetli duruşu Gazi'nin 'kimse el süremez' dediği Filistin ve Gazze için sergiliyoruz. Dün gerçekleştirdiğimiz 'Büyük Filistin' mitingi bunun bir parçasıydı.
Bu yıl sonunda 86 milyonu aşacağız, 100 milyonluk Türkiye'yi de uzak olmayan bir gelecekte hep birlikte göreceğiz. TCG Anadolu'nun bir üst versiyonunu Türkiye'ye kazandıracağız. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizin ikinci asrına girmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemdeki en büyük hedefimiz Cumhuriyetimizi darbe anayasasından kurtararak, sivil, özgürlükçü bir anayasa ile buluşturmaktır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.