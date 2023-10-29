SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan 100. yıl hitabında tarihi mesajlar: Hiçbir emperyalist güç engelleyemeyecek

Nerede gözü yaşlı bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşan, elinden tutup kaldıran, derdine derman olan Türkiye'dir. Bu tavrımızı daha önce Kore'de, Kıbrıs'ta, Irak, Suriye, Libya, Yemen'de ve son olarak da Karabağ'da gösterdik. Bugün de aynı dirayetli duruşu Gazi'nin 'kimse el süremez' dediği Filistin ve Gazze için sergiliyoruz. Dün gerçekleştirdiğimiz 'Büyük Filistin' mitingi bunun bir parçasıydı.

Bu yıl sonunda 86 milyonu aşacağız, 100 milyonluk Türkiye'yi de uzak olmayan bir gelecekte hep birlikte göreceğiz. TCG Anadolu'nun bir üst versiyonunu Türkiye'ye kazandıracağız. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizin ikinci asrına girmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemdeki en büyük hedefimiz Cumhuriyetimizi darbe anayasasından kurtararak, sivil, özgürlükçü bir anayasa ile buluşturmaktır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.