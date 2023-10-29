Başkan Erdoğan'dan 100. yıl hitabında tarihi mesajlar: Hiçbir emperyalist güç engelleyemeyecek

Son dakika haberi... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. İstanbul'daki kutlamaları Vahdettin Köşkü'nden takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 100. yıl özel hitabını gerçekleştirdi. Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Başkan Erdoğan, "Cumhuriyetimiz ilk asrını tamamlayıp adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci yüzyılına yelken açıyor." dedi. Konuşmasında tarihi mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir." ifadesini kullandı.