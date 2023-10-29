Son dakika: Denizde ve havada 100. yıl coşkusu! İstanbul Boğazı’nda 100 gemi ile tarihi geçit töreni

Son dakika haberleri: Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının, İstanbul Boğazı'nda TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisi gemi ile tarihinin en büyük resmi geçidi gerçekleştiriliyor.
Türk donanmasının Cumhuriyet tarihinin en büyük ve kapsamlı geçit töreninin sevk ve idaresi, TCG Anadolu'da bulunacak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu tarafından gerçekleştiriliyor.
"100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen resmigeçide, TCG Anadolu, TCG Nusret'in yanı sıra 11 fırkateyn, 10 denizaltı, 4 korvet, 4 karakol gemisi, 17 hücumbot, 8 mayın avlama gemisi, 5 akaryakıt gemisi, 6 amfibi çıkarma gemisi, 10 tank çıkarma gemisi, 18 yardımcı sınıf gemi ile 4 atak botu katıldı.
İstanbul Boğazı'nda tarihi geçit töreni | Video
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 ve F-4'lerin bulunduğu 14 uçak da resmigeçit sırasında gemilere eşlik etti. 1. Ordu Komutanlığından da geçiş sırasında 101 pare top atışı yapıldı.
100. YIL GÖKYÜZÜNE NAKŞEDİLDİ
Solo Türk gösteri ekibi gökyüzüne uçaklarla Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 100 rakamı nakşetti.