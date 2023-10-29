Son dakika: Denizde ve havada 100. yıl coşkusu! İstanbul Boğazı’nda 100 gemi ile tarihi geçit töreni

Son dakika haberleri: Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının, İstanbul Boğazı'nda TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisi gemi ile tarihinin en büyük resmi geçidi gerçekleştiriliyor.

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Türk donanmasının Cumhuriyet tarihinin en büyük ve kapsamlı geçit töreninin sevk ve idaresi, TCG Anadolu'da bulunacak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu tarafından gerçekleştiriliyor.