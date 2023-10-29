İstanbul Boğazı'nda tarihi geçit töreni | Video

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçit töreni düzenleniyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 ve F-4'lerin bulunduğu 14 uçak da resmigeçit sırasında gemilere eşlik etti. Öte yandan Solo Türk gösteri ekibi gökyüzüne uçaklarla Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 100 rakamı nakşetti.