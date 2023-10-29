Video Haber İstanbul Boğazı'nda tarihi geçit töreni | Video
İstanbul Boğazı'nda tarihi geçit töreni | Video

İstanbul Boğazı'nda tarihi geçit töreni | Video

29.10.2023 | 16:40

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçit töreni düzenleniyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 ve F-4'lerin bulunduğu 14 uçak da resmigeçit sırasında gemilere eşlik etti. Öte yandan Solo Türk gösteri ekibi gökyüzüne uçaklarla Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 100 rakamı nakşetti.

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