“Türkiye, 100. yılında dünya sahnesinde, silah sanayinde dışa bağımlı değil"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. yılında tarihi açıdan önemine dair Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fehmi Yılmaz, SABAH'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin bin yıllık süreçte en son halka olduğunu vurgulan Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fehmi Yılmaz, "Tarihimize baktığımızda çeşitli olaylar vardır. Bu olaylar bir zincirin halkısı durumundadır. Türkiye Cumhuriyeti de devam eden 1000 yıllık süreçte en son halka ve bence en önemli halkadır. Türkiye ve öncesine baktığımız zaman vatan aynı vatan, dil aynı dil, din aynı din, millet de hemen hemen aynı millet. Dolayısıyla Türkiye, Osmanlı'nın devamı olan en önemli halka" dedi.

TÜRKİYE 100. YILINDA DÜNYA SAHNESİNDE

Prof. Dr. Yılmaz, Osmanlı'dan sonra kurulan Türkiye'nin ne denli önemli olduğunu şöyle açıklıyor: "I. Dünya Savaşı sonunda sadece Osmanlı İmparatorluğu değil, iki imparatorluk daha tarih sahnesinden silindi; Osmanlı İmparatorluğu, Rusya Çarlığı ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu… Avusturya Macaristan İmparatorluğu hemen hemen Osmanlı Hanedanıyla aynı yaştadır. Hatta 50 yıl önce kurulmuş bir hanedandır. O üç imparatorluk I. Dünya Savaşı sonunda siyasi olarak tarih sahnesinden çekildi. Onun yerine yeni Türkiye Cumhuriyeti kuruldu, Avusturya kuruldu, Sovyetler Birliği kuruldu. 20. yüzyılın en büyük tarihçilerinden biri olan Arnold Joseph Toynbee, Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya'yı karşılaştırıyor: "İki büyük imparatorluğun yerine Avusturya ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Avusturya'nın dünya sahnesinde hiçbir etkisi yoktur. Ekonomik, siyasi olarak hiçbir şekilde de kendisini toparlayamadı ve bundan sonrada toparlayacağa benzemiyor. Türkiye ise sanılandan çok daha büyük bir performans göstererek dünya sahnesinde, Avrupa içerisinde her ne olursa olsun bir güç olarak kendisini kısa zamanda gösterdi" diyor. Bu yorum çok önemli."

"TÜRKİYE ÖRNEK ALINAN ÜLKE OLDU"

Prof. Dr. Yılmaz sözlerine şöyle devam ediyor: "Bugün 20 yıl önce gittiğim birçok ülkeye 20 sonra gittiğimde 20 yıl önceki davranışları ve Türkiye'ye bakış açıları şimdi ki Türkiye'ye bakış açısından dağlar kadar fark var. Her geçen gün çok olumlu bir şekilde Türkiye sadece çevresinde değil, çok uzak bölgelerdeki coğrafyaya da etkili olduğunu görüyoruz. Mesela Türk dünyası bize şu anda hasretle bakıyorlar, güveniyorlar. Bütün gelişmelere seviniyorlar. Türkiye ne kadar güçlü olursa onların da güçlü hissettiklerini belirtiyorlar. Milli Mücadele ve sonrasındaki kazanımlar, Türkiye'nin son yıllardaki atılımlarının meyvelerini açıkça her gittiğimiz yerde görüyoruz. Milli Mücadele ve sonrasında kurulan Türkiye gerçekten hem dünya tarihinde hem de Türklük tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu gittiğimiz yerlerdeki bilim insanlarının, halkların bakış açısıyla daha da iyi anlıyoruz. Türkiye artık kesinlikle örnek alınan bir ülke oldu."

"TÜRKİYE EKONOMİSİ İLK 20 İÇERİSİNDE"

Türkiye'nin 100. yılında en önemli kazanımın ne olduğunu sorduğumuzda Prof. Dr. Yılmaz, "Ülke bir kavramdır, devlet bir başka kavramdır. Türkiye Cumhuriyeti bir ülke değil, bir devlettir. Her geçen gün Türkiye çevresinde değil, çok uzak bölgelerdeki coğrafyalarda da etkili oluyor. Milli mücadele ve sonrasındaki kazanımlarla Türkiye'nin son yıllardaki atılımlarının meyvelerini açıkça her gittiğimiz yerde görüyoruz. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Lozan Anlaşması'nda Osmanlı'nın dış borçlarının yüzde 65'inin kabul etti. Ve bu yüzde 65'lik borcu 1954 yılına kadar ödedi. Türkiye oralardan bugün nerelere geldi. Şu an 100. yılındayız ve Türkiye dünya ekonomisinde ilk 20 içerisinde yer alıyor. 100. yıldaki en önemli kazanım budur. Coğrafyamızın çok zorlu bir coğrafya olmasına rağmen bu ekonomik güce kavuşmuştur. 3 yıl inanılmaz bir Kovid geçirdik. Avrupa da ekonomik olarak bundan çok etkilendi, biz de etkilendik ama biz de dinamizm var. Şimdi bütün dünyada olduğu gibi zorluklar ama sonuçta Türkiye'nin ekonomik olarak bazı sektörler hariç genellikle kendisine yeterli ekonomiye sahip, istediği şeylerin pek çoğunu üretebilen, dış dünyaya ihraç eden ve dünya ekonomi zinciri içerisinde önemli bir dinamik haline geldiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

"II. DÜNYA SAVAŞI'NA SOKMAMAKLA EN BÜYÜK İYİLİKLERİNDEN BİRİNİ YAPTILAR"

Türkiye'nin 100. yılının yakın tarihine değinen tarihçi Prof. Dr. Yılmaz, "Mustafa Kemal Atatürk küllerinden yeniden ortaya çıkaran bir kurucu lider ve önderimiz. Ondan sonraki sürece baktığımızda 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın yerle bir olduğu, dünya ekonomisine büyük zararlar verdiği bir büyük savaş var. Bu savaş da o dönem başta İsmet İnönü olmak üzere Türkiye'yi savaşa sokmamakla en büyük iyiliklerinden birini yaptılar. Dünya Savaşı sonrasında nüfusu, ekonomisi küçük ve savaş sebebiyle pek çok insanın askere alındığı, üretimin azaldığı bir Türkiye görüyoruz. Tarım toplumu olduğumuz için savaşa girmemiz, erkek emek gücünün kaybedilmemesine neden oldu ve savaş sonrası bir pozitif öncelik sağladı. Adnan Menderes dönemi ilk atılımlar, ağır sanayinin kurulma girişimleri, ardından serbest ekonomiye geçişle Turgut Özal dönemi var. Tabi siyasi ve ekonomik olarak bu kolay olmuyor. Çeşitli sıkıntılar yaşanıyor" dedi.

"TÜRKİYE'DE ALTYAPI VE ULAŞIM DÜNYA STANDARTLARININ ÜZERİNDE"

Prof. Dr. Yılmaz, 100. yılın en büyük kazanımlarından altyapı ve ulaşım alanındaki atılımlar olduğunun altını çizerek "Günümüze geldiğimizde ise son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da liderliğinde gördüğüm şey şu: Alt yapının oluşturulması. 20 yılda yolların yapılması. Bu 20 yıl içerisinde neredeyse ulaşılmayan köy yok. Anadolu'nun hiçbir yerinde asfaltsız bir köy yok. Eğer yolunuz varsa hizmet götürürsünüz, yolunuz varsa ticaret olur, yolunuz varsa güvenliği sağlarsınız. Dolayısıyla devlet olduğunuzun anlamına gelir bu. Türkiye'de altyapı ve ulaşım dünya standartlarının üzerinde şu an. Avrupa'nın otobanlarına göre bizim otobanlarımız daha kaliteli. Hızlı trenlerimiz de öyle" dedi.

"TÜRKİYE, 100. YILINDA SİLAH SANAYİNDE DIŞA BAĞIMLI DEĞİL"

Sözlerine devam eden Prof. Dr. Yılmaz, "20 yıl öncesine kadar silah sanayimizin yüzde 85'ini dışarıdan ithal ederken bugün bu yüzde 85'e döndü. Yüzde 14-20'sini dışardan ithal ediyoruz. Türkiye, 100. yılında silah sanayinde dışa bağımlı değil. Bu bize ne kazandırdı? 15 Temmuz öncesi ve sonrasındaki gelişmelere baktığımızda SİHA-İHA olmasaymış, kendi ürettiğimiz milli silahlarımız olmasaydı, bizi Batı bazı ülkelerde olan kaosa kısa sürede sokacaklardı. Sadece ülkemiz güvenliği ve çevre bölgeleri güvenliği açısından Türkiye'nin son 20 yıldaki yatırımları büyük bir gelişim olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yılda büyük başarılara imza attığını ifade ederek şunları söylüyor: " 'Medeniyet muasır devletler statüsüne çıkaracağız' diyor Mustafa Kemal Atatürk. Bunun sözde kalmaması lazım. Bir tarihçi olarak benim gördüğüm son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki yapılan çalışmalarda verilen bu direktif doğrultusunda yapılan çalışmalar var. Türkler Orta Asya'dan geldi, Anadolu'yu 1000 yılda vatan edindi. Avrupa'ya geçti ama Avrupa'dan tekrar geri döndü. Benim söyleyeceğim şey şu: Bizim Anadolu'dan başka gidecek yerimiz yok. Burası artık anavatanımız. O nedenle yapacağımız tek şey şu: Çok çalışmalıyız, gerçekten çok çalışmalıyız. Bunu yaparken Anadolu'ya bağlı kalarak ve dünyadaki gelişmeleri bilerek hareket etmeliyiz. Nerede bir gelişme var, ülkemizin çıkarları nedir, ona göre planlar yapıp ona göre uzman insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Burada en önemli olan şeylerden birisi de şudur: Dünyada eğitim alnında, dünya yüzde 2 nüfusunu çok iyi yetiştiriyor. Ve bu yüzde 2 sınıf entelektüel sınıfı oluşturuyor. Bu yüzde 2 entelektüel sınıf devletlerinin politikalarında rol alıyorlar. Entelektüel sınıfı yetiştirmek üç-beş günde olmuyor. Bunu yapabilirsek kervanda yolumuzu almaya devam ederiz."

"ERDOĞAN'DAN HOŞLANMIYORLAR AMA BİR ŞEY YAPAMIYORLAR"

Tarihçi Prof. Dr. Yılmaz sözlerine devam ediyor: "Türkiye'nin güçlü olmaması için üretilen PKK şu an tamamen bitmek üzere. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında aldığı pozisyondan Ruslar pek memnun değiller ama bir şey diyemiyorlar. Ukrayna da bu tavırdan hoşlanmıyor ama bir şey diyemiyor. Zaten Avrupa da öyle. Neden? Çünkü dünyaya açılan buğday koridorunu Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye yapıyor. Erdoğan'ı sevmiyorlar, hoşlanmıyorlar ama bir şey yapamıyorlar. Ayrıca Türkiye'nin önemli bir enerji koridoru haline gelmesi Türkiye'nin elini güçlendiren en önemli dinamiklerden biri. Türkiye'nin iyi olup olmaması, başarılı olup olmaması, güçlü olup olmaması büyük bir coğrafyayı etkiler. Bizim gerçekten sağlam bir dinamizmimiz var. Batı hala bizleri Türkiye Cumhuriyet'ini tanımıyor. 25-30 yılda olanlara bir bakalım: Ukrayna'da turuncu devrimler, Kafkasya'da olan olaylar, Arap dünyasındaki o bahar devrimleri, yakın zamanda 10 yılda bir Türkiye'de ihtilal yapmalar ve en son 15 Temmuz… Bunların hiçbiri tutmadı!"

"GAZZE İÇİN BATI'DAN SES ÇIKMIYOR, TÜRKİYE'DEN SES ÇIKIYOR"

Türkiye'nin büyük bir güç olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, "Demek ki bizim sağlam bir dinamizmimiz var. Bir ülke değiliz, birkaç bin yıllık devlet yönetme geleneği olan bir devletiz. Anadolu insanının gidebileceği bir yer yok, gelecek yüzyıllar için çok çalışmalıyız. Yoksa Batı bize yaşama şansı bırakmaz. Bugün Filistin'e bombalar yağıyor. Çocuklar ölüyor, 7 binden fazla insan öldü, 2 bin insan yıkıntılar arasında. Ölen insanların yüzde 40'ı çocuk yaşta. Gazze için Batı'dan ve kimseden ses çıkmıyor, Türkiye'den ses çıkıyor. Zaten çıkmalıdır da" dedi.

"BİZ BU ADETLERE, ÖRFLERE, BU FELSEFEYE SAHİP BİR MİLLETİZ, OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ"

Prof. Dr. Yılmaz değerlerimizden bahsederek son söz olarak şunlara değiniyor: "Biz tarihimizde hiçbir zaman gittiğimiz yerlere zulüm götürmedik. Fransa, Cezayir'de, Fas'ta Libya'da ne kadar kaldı? 80-100 yıl kaldılar. 100 yılda dillerini değiştirdiler. Gidin Cezayir'e Arapça konuşan bulamazsınız, Fransızca konuşur insanlar. Osmanlı 500 yıl yönettiği yerlerde Yunan Yunancasını, Bulgar Bulgarcasını, Sırp kendi dilini konuşuyor. Hukuk ve adaletle davranıldığı için kimsenin dilini, dinine, ırkına, adetine karışmadığı için 600 sene pek çok kültürü ve milleti yaşatmasını sağladı. Biz bu adetlere, örflere, bu felsefeye sahip bir milletiz, olmaya da devam edeceğiz."