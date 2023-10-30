Dünyadan 100. yıl kutlaması

Dünyanın dört bir yanından ülkeler, kurum ve kuruluşlar, yabancı misyon temsilcilikleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajları paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılını gönderdikleri mesajlarla kutladı. Birçok ülkede Türk bayrağı ikonik yapılara yansıtıldı.NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını tebrik etti. NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan Türk bayrağı açmış Mehmetçiklerin fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, "Siz de müttefikimiz Türkiye'yi kutlarken bize katılın" ifadesi kullanıldı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, "Kardeşliğimiz ve dayanışmamız, önemli güvenlik ve istikrar unsuru, bölgesel iş birliğinin omurgası, temel şartıdır" ifadesini kullandı. Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.İngiltere Kralı 3. Charles da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektupla Türkiye'nin 100. yıl dönümünü kutladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlayarak "Türkiye dünya sahnesinde haklı olarak yüksek bir prestije sahiptir" ifadelerini kullandı.Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, 100. yıl dönümü dolayısıyla Pakistan halkı ve hükümeti adına kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en içten tebriklerimi iletiyorum" dedi.İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği kutlama mesajında, iki ülke ilişkilerin daha da derinleşmesi yönündeki arzusunu dile getirdi.İspanya, Kanada, Güney Afrika ve Çin'inde aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin Ankara büyükelçilikleri tebrik mesajları paylaştı. IMacaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ikonik mekanlarından Kahramanlar Meydanı'nda bulunan Güzel Sanatlar Müzesi'nde resepsiyon düzenlendi.Yunanistan'ın Selanik kentindeki Atatürk Evi'nin bahçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla tören yapıldı.Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Nestone Ticaret Merkezi'ne ait Orta Asya'nın en büyük binasına Türk bayrağı yansıtıldı.Irak'ın başkenti Bağdat'ın en büyük alışveriş merkezlerinden "Baghdad Mall"un binasına Türk bayrağı yansıtıldı.İrlanda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamak için Dublin'deki Samuel Beckett Köprüsü'ne Türk bayrağını yansıttı. Liffey Nehri üzerinde yer alan köprü, ay-yıldız motif ve kırmızı beyaz renklerle geceyi aydınlattı.