Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nün sahipleri belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahiplerini açıkladı. Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, "'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna katkıları ve başarılarıyla Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı gururunu taçlandıran, ödül sahibi sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı tebrik ediyorum. Vefa Ödülü sahibi insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.Buna göre bu yılki Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne; Süleyman Uludağ (bilim), Ali Birinci (kültür), Emel Sayın (müzik), İlhami Atalay (resim), Hasan Aycın (karikatür), Sami Şekeroğlu (sinema), Refik Anadol (dijital sanat), Sinan Genim (mimari) ve Nazan Bekiroğlu (edebiyat) layık görüldü. Vefa Ödülleri'ne ise Attila İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertuğrul ve Samiha Ayverdi değer görüldü.