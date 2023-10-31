3 haftada, bir yıldan daha fazla çocuk öldürdüler!

İsrail'in Filistin'de işlediği insanlık suçu tüm dehşetiyle kayıtlara geçti. İsrail'in 24 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölen çocukların sayısı, dünya genelinde eşi görülmemiş seviyeye ulaştı. Save The Children'ın yaptığı incelemeye göre, geçtiğimiz yıl dünyadaki çatışma bölgelerinde 2 bin 985 çocuk yaşamını yitirirken, sadece Gazze'de 3 bin 324 çocuk öldürüldü.Aynı zamanda İsrail tarafından gözaltına alınan 4 Filistinli çocuğun canlı kalkan olarak kullanıldığı bildirildi. Rapora göre Gazze'de 6 bin 360, Batı Şeria'da 180 çocuk yaralandı. Onlarca çocuğun doğduğu gün veya anne karnında hayatını kaybettiği ifade edildi. 2020'de dünya ülkelerinde 2 bin 674, 2021'de 2 bin 515, 2022'de ise 2 bin 985 çocuk yaşamını yitirirken, sadece Gazze'de 3 bin 324 çocuk hayatını kaybetti. Gazze'de hayatta olan çocukların uyuyamadığı, beslenemediği ve sağlık sorunları yaşadığına dikkat çekildi.