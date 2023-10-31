Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Herkes için sürdürülebilir kentsel geleceğin finansmanı' temasıyla düzenlenen 2023 Dünya Şehirler Günü programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, "7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği acımasız saldırılarda hayatını kaybeden tüm Filistinli kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Ne yazık ki insanlık olarak çok karanlık günlerden geçiyoruz " dedi.

Emine Erdoğan: "Gazze'deki saldırılar vicdanlarımızda yaralar açıyor" | Video



Emine Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği acımasız saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere başsağlığı diliyorum. Kadın çocuk yaşlı genç ayırt etmeksizin dünyanın gözü önünde bir kıyım gerçekleştiriliyor. Sadece insanlar hayatını kaybetmiyor, insanlığın ortak umudu da pervasızca yok ediliyor.

Dünyanın gözü önünde bir kıyım yapılıyor. Nefret, savaş ve düşmanlığı yayıldığı günlerde Gazze'deki saldırılar vicdanlarımızda yaralar açıyor.

'HIZLI KENTLEŞME KRİZİ BERABERİNDE GETİRİYOR'

Şehir ve insan bir bütün olarak yer bulur. İnsan şehri inşa ederken taşın toprağın arasında kendisini inşa eder. Şehirlerin önemi farklı boyuta ulaştı. Hızlı kentleşme bir çok krizi de beraberinde getiriyor. İklim krizi ve beraberinde getirdiği sorunlara karşı elimizde büyük bir güç var, şu an. Artık şimdiye odaklanmak gerekiyor. Şimdi somut kararlar alma vakti. Seslerimizi ortak evimiz dünya için birleştirme vakti. Hızlı kentleşme krizi beraberinde getiriyor.

Sıfır Atık Projesi küresel hareket haline geldi. Sizleri Sıfır Atık hareketine desteğe davet ediyorum.

BM SIFIR ATIK DANIŞMA KURULU YARIN İSTANBUL'DA TOPLANACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun üyeleri ilk yüz yüze toplantıları için yarın İstanbul'da bir araya gelecek.

Sıfır Atık Projesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 26 Eylül 2017'de başlatıldı.

Altıncı yılını tamamlayan proje, bu süre zarfında uluslararası alanda da bilinirliğini artırarak BM seviyesinde destek gördü. Emine Erdoğan'ın BM Genel Sekreterliğinin özel davetlisi olarak geçen yıl eylül ayında katıldığı BM Genel Kurulu'nda 30 Mart, Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Emine Erdoğan'a yazılı olarak BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanlığı teklifinde bulunması üzerine Emine Erdoğan, kurulun başkanlığını üstlendi. Öte yandan Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Küresel Sıfır Atık Hareketi'ne uluslararası bireysel katılımı sağlamak amacıyla "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı" bu yılın eylül ayında imzaya açıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta gerçekleştirilen BM 78. Genel Kurulu kapsamında "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalayan ilk kişi olarak sıfır atık gönüllüsü oldu.

Beyanı imzalayanlar arasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza binti Nasır, Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın eşi Olena Zelenska, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın eşi Kim Keon-Hee'nin de bulunduğu birçok devlet başkanı eşi yer alıyor. Beyanda, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve UNEP İcra Direktörü Inger Andersen gibi isimlerin de imzası bulunuyor.

KURUL ÜYELERİ

Emine Erdoğan'ın başkanlığında temmuz ayında yapılan çevrim içi tanışma toplantısı sonrası Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun üyeleri ilk yüz yüze toplantılarını yarın İstanbul'da gerçekleştirecek.

Politikadan Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Guy Bernard Ryder, Surinam Devlet Başkanı Chandrikapersad Santokhi'nin eşi Melissa Santokhi-Seenacherry ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio kurul üyeleri arasında yer alıyor.

Kurulun Başkan Yardımcılığı görevini, sürdürülebilir alışveriş deneyimi sunan Şili merkezli Algramo firmasının kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jose Manuel Moller üstleniyor. Hayata geçirdiği girişimle birçok ödüle layık görülen Moller ayrıca Dünya Ekonomik Forumu tarafından "Genç Küresel Liderler" arasında gösterilmişti.

Yoksulluk içinde yaşayan insanlar için mikrokredi ve mikrofinans kavramlarına öncülük eden Grameen Bank'ı kuran ve bu girişimiyle 2006'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Muhammed Yunus da kurulun bir diğer üyesi.

Kurulun üyeleri arasında Brezilya merkezli Uluslararası Katı Atık Birliği (ISWA) Başkanı Carlos Silva Filho, Kolombiya merkezli döngüsel ekonomi alanında projeler yürüten CEMPRE organizasyonunun İcra Direktörü Laura Reyes, organik atıklarını sürdürülebilir çözümlere dönüştürerek döngüsel ekonomi projeleri üreten Hollanda merkezli "Atık Dönüştürücüleri" (The Waste Transformers) kurucusu ve CEO'su Lara van Druten, ABD'deki Delaware Üniversitesinden Enerji ve Çevre Profesörü Prof. Dr. Saleem Ali, Fas'ın eski Çevre Bakanı Hakima el Haite, sürdürülebilir kentler ve yaşam alanları inşa etmek için çalışmalar yürüten Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Ağı (ICLEI) Genel Sekreteri Gino Van Begin ve Asya-Pasifik bölgesinin sürdürülebilir kalkınması için çalışmalar yürüten CityNet organizasyonunun Genel Sekreteri Dr. Vijay Jagannathan da yer alıyor.