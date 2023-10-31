Video Haber Emine Erdoğan: "Gazze’deki saldırılar vicdanlarımızda yaralar açıyor" | Video
Emine Erdoğan:

Emine Erdoğan: "Gazze’deki saldırılar vicdanlarımızda yaralar açıyor" | Video

31.10.2023 | 13:09

"BM Dünya Şehirler Günü" programında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterirken, 'Vicdanlarımızda onulmaz yaralar açıyor.' dedi.

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