MİT’ten nokta operasyon: Metina sözde sorumlusu etkisiz

PKK/KCK kadrolarına 2008 yılında katılan Hüseyin Piran kod adlı Cahit Aktay, 2009 ile 2012 yılları arasında Irak'ın kuzeyinde Kandil bölgesinde bulunduktan sonra 2012 ile 2015 yılları arasında Kato bölgesine geçerek örgütsel faaliyetlere katıldı. 2015 yılında Kato alanında örgütün lojistik sorumlusu olarak görevlendirilen terörist, 2016 yılında sözde Kato Hareketli Birlik komutanı olarak Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesinde askeri geçişin yapıldığı yere mayın döşeme emrini vererek 3 asker ve 2 korucunun şehit edildiği eylemi planladı.

3 ASKER İLE 2 KORUCUNUN KANI YERDE KALMADI

2019 sonrasında Kuzey Irak'ta Metina alanında örgütün maliye ve lojistik sorumlusu olarak faaliyet gösteren terörist, eylemleri nedeniyle terörden arananlar listesinde "Turuncu" kategoride yer alıyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı, Hüseyin Piran kod adlı Cahit Aktay'ın Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan örgüt üyelerine silah ve mühimmat sağladığı bilgisi üzerine harekete geçti. 3 asker ile 2 korucunun da şehit edilmesi eylemini planlayan terörist, öncelikli etkisiz hale getirilecekler listesine eklendi. Pençe-Kilit operasyonlarına karşı koymak için örgüt üst yönetimi tarafından özel olarak görevlendirilen teröristin etkisiz hale getirilmesi için MİT, özel eğitimli ajanlarını sahaya sürdü.

EYLEM HAZIRLIĞI YAPARKEN BERABERİNDEKİ TERÖRİSTLERLE VURULDU

Saha ajanları, uzun süren çalışmaları sonucu teröristin yerini tespit etti. Pençe-Kilit harekât bölgesinde güvenlik güçlerimize karşı eylem hazırlığında olan teröristlere silah ve mühimmat aktarımı yapmak için teröristlerle bir araya gelen Cahit Aktay, beraberindeki teröristlerle birlikte gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.