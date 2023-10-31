Ömer Çelik’ten Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yapılan saldırıya tepki: İnsanlık dışı bir eylem...

Netenyahu yönetimi, masum insanların hayatını topluca hedef almaya devam ediyor. Bu yönetim bölge ve dünya barışı için tehdittir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ve insanlığı ateşe atan bu vahşi ve tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almadığı sürece bu katliamların parçasıdır...