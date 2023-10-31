Resepsiyona damga vuran görüntünün gizemi çözüldü... Heleva Başkan Erdoğan’a ne dedi?

Cumhurbaşkanımızın maşallah boyu uzun olduğundan Haleva ellerini Erdoğan'ın omzuna koyarak kendisine dua etmiş ve ortaya samimi bir görüntü çıkmıştır. Haleva, Başkan Erodoğan'ın dünyadaki barış çabalarının bir an önce sonuç vermesini, kan ve gözyaşının bir an önce bitmesini temenni ederek hem kendisini hem de Türkiye için de dua etmiştir" dedi.