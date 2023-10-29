Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 100. yıl mesajı: Vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Başkan Erdoğan'dan 100. yıl mesajı | Video
Erdoğan mesajında, paylaşımında, "Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2023
Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/1CV5sVdYox