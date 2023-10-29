Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 100. yıl mesajı: Vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum

Erdoğan mesajında, paylaşımında, "Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.