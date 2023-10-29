Başkan Erdoğan'dan 100. yıl mesajı | Video
"Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü" nedeniyle tebrik mesajı yayımlayan Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum." dedi. .
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