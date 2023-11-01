Aşkelon’da ATV-A Haber yayınına müdahale! Fanatik Yahudiler yayını böyle sabote etti

İsrail Filistin Gazze: Gazze'yi ele geçirme planını devreye sokan İsrail, 26 günden bu yana bölgede soykırım gerçekleştiriyor. 9 bine yakın Filistinli sivili katleden İsrail saldırılarına ara vermeyeceğini de açık açık duyurdu.
SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR
İsrail, Gazze'de başlattığı soykırımda 26. güne girdi. Yıllardır işgal altında tuttuğu Gazze'yi tamamen ele geçirmek için Hamas'ı bahane ederek bölgeye giren İsrail ordusu, tüm sivilleri ayırt etmeksizin katlediyor.
Kadın, çocuk ve bebeklerin de büyük çoğunlukta olduğu 9 bine yakın Filistinliyi öldüren İsrail, sivilleri vatanlarından sürmek için sayısız yola başvuruyor. Geçtiğimiz gün gündeme gelen haberlerde İsrail hükümetine bağlı bir bakanlığın, Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon kişinin, Mısır'ın büyük bölümü çöl olan Sina Yarımadası'na nakledilmesini öngören bir savaş önerisi hazırladığı ortaya çıkmıştı.
FANATİK YAHUDİLERDEN ATV-AHABER YAYININA MÜDAHALE
Gazze'nin yanı başında yer alan Aşkelon'da yayın yapan ATV muhabiri Özlem Aktay, bölgedeki son durumu aktardığı sırada fanatik Yahudiler korna çalarak yayını provoke etmeye çalıştı. O anlar ATV-A Haber kameralarına saniye saniye böyle yansıdı.
A Haber yayınına müdahale! Fanatik Yahudiler korna çalarak yayını provoke etmeye çalıştı | Video
"ÜLKEYE ALIRSAN BORCUNU SİLERİZ"
Filistinlileri Sina Çölü'ne sürmek isteyen İsrail'in yeni planına ilişkin detaylar ortaya çıktı. İsrail medyasında yer alan haberlere göre İsrail, sınırlarını açıp Gazzelileri ülkesine kabul ederse Mısır'ın uluslararası borçlarını ödemeyi teklif etti.
İSRAİL, GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ CİBALİYA MÜLTECİ KAMPI'NI YİNE VURDU: ONLARCA ÖLÜ VE YARALI VAR
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na son 24 saatte düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nda çok sayıda kişinin yaşadığı Felluce Mahallesi'ni havadan bombaladı. Saldırıda bölgedeki binaların yıkılması sonucu onlarca ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.
Televizyonda yayımlanan görüntülerde, Cibaliya'daki saldırıda çok katlı birkaç binanın yerle bir olduğu görüldü.
İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nı dün de vurmuştu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin dünkü saldırısında en az 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de saldırıyı kendilerinin düzenlediğini söylemişti.