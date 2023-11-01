Video Dünya A Haber yayınına müdahale! Fanatik Yahudiler korna çalarak yayını provoke etmeye çalıştı | Video
A Haber yayınına müdahale! Fanatik Yahudiler korna çalarak yayını provoke etmeye çalıştı | Video

A Haber yayınına müdahale! Fanatik Yahudiler korna çalarak yayını provoke etmeye çalıştı | Video

01.11.2023 | 15:00

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda binlerce masum sivil yaşamını yitirdi. Gazze'nin yanı başında yer alan Aşkelon'da yayın yapan ATV muhabiri Özlem Aktay, bölgedeki son durumu aktardığı sırada fanatik Yahudiler korna çalarak yayını provoke etmeye çalıştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

A Haber yayınına müdahale! Fanatik Yahudiler korna çalarak yayını provoke etmeye çalıştı | Video 03:34
A Haber yayınına müdahale! Fanatik Yahudiler korna çalarak yayını provoke etmeye çalıştı | Video 01.11.2023 | 15:00
İsrailli kadın Filistinlilere nefret kustu: Bütün hastaneleri bombalayacağız, artık zamanı geldi | Video 00:32
İsrailli kadın Filistinlilere nefret kustu: "Bütün hastaneleri bombalayacağız, artık zamanı geldi" | Video 01.11.2023 | 12:21
SON DAKİKA: İsrail mülteci kampını vurdu: En az 50 ölü! İşte ilk görüntüler... | Video 02:15
SON DAKİKA: İsrail mülteci kampını vurdu: En az 50 ölü! İşte ilk görüntüler... | Video 31.10.2023 | 16:54
İsrail’in Gazze’deki kara operasyonundan yeni görüntü | Video 01:49
İsrail'in Gazze'deki kara operasyonundan yeni görüntü | Video 31.10.2023 | 16:25
İsrail ordusu, Gazze’deki kara operasyonundan görüntü paylaştı | Video 01:04
İsrail ordusu, Gazze'deki kara operasyonundan görüntü paylaştı | Video 31.10.2023 | 14:32
Cumhuriyetin 100. yılı Berlin’de coşkuyla kutlandı | Video 07:38
Cumhuriyetin 100. yılı Berlin'de coşkuyla kutlandı | Video 31.10.2023 | 12:16
İsrail, katledilen Filistinlilerin kefene sarılı bedenleriyle dalga geçti | Video 00:29
İsrail, katledilen Filistinlilerin kefene sarılı bedenleriyle dalga geçti | Video 31.10.2023 | 09:54
İsrail askerlerinden büyük küstahlık! Gazze’ye bombalar yağarken yüksek müzikle dans edip dalga geçtiler | Video 00:21
İsrail askerlerinden büyük küstahlık! Gazze'ye bombalar yağarken yüksek müzikle dans edip dalga geçtiler | Video 31.10.2023 | 09:09
Eski İsrailli subay’dan skandal sözler! Gazze’de sivil yok 2.5 milyon terörist var | Video 02:22
Eski İsrailli subay'dan skandal sözler! "Gazze'de sivil yok 2.5 milyon terörist var" | Video 31.10.2023 | 09:16
Putin: ABD’nin Orta Doğu’da sürekli kaosa ihtiyacı var | Video 02:48
Putin: "ABD'nin Orta Doğu'da sürekli kaosa ihtiyacı var" | Video 31.10.2023 | 08:44
ABD’nin ikiyüzlülüğü! Ukrayna için ağladı, Gazze için Savaş bu dedi | Video 01:01
ABD'nin ikiyüzlülüğü! Ukrayna için ağladı, Gazze için "Savaş bu" dedi | Video 31.10.2023 | 09:00
İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı görüntülendi | Video 00:10
İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı görüntülendi | Video 31.10.2023 | 08:44
İsrail, 100 askeri araçla Cenin’e baskın düzenledi | Video 06:10
İsrail, 100 askeri araçla Cenin'e baskın düzenledi | Video 30.10.2023 | 15:40
İsrail polisi, öğrencilerin yürüyüşüne gerçek mermiyle müdahale etti | Video 01:57
İsrail polisi, öğrencilerin yürüyüşüne gerçek mermiyle müdahale etti | Video 30.10.2023 | 15:08
Gigi Hadid ve Bella Hadid’in babası Muhammed Hadid İsrail zulmünü anlattı: Annemi eve almadılar! | Video 01:12
Gigi Hadid ve Bella Hadid’in babası Muhammed Hadid İsrail zulmünü anlattı: Annemi eve almadılar! | Video 30.10.2023 | 14:24
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 24. gün | Video 01:12
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 24. gün | Video 30.10.2023 | 12:50
Gazze’de acı bilanço ağırlaşıyor: Katliam tankları sivil aracı böyle hedef aldı! | Video 00:37
Gazze’de acı bilanço ağırlaşıyor: Katliam tankları sivil aracı böyle hedef aldı! | Video 30.10.2023 | 12:41
Gazze’nin sesi oldular! İsrail’in katliamı durdurması için sokaklara döküldüler 03:11
Gazze'nin sesi oldular! İsrail'in katliamı durdurması için sokaklara döküldüler 30.10.2023 | 11:06
Viyana’da PKK’lılar Cumhuriyet’in 100. yılı konserine saldırmaya çalıştı | Video 01:24
Viyana'da PKK'lılar Cumhuriyet'in 100. yılı konserine saldırmaya çalıştı | Video 30.10.2023 | 10:12
İsrail’in Gazze katliamından yeni görüntü | Video 01:47
İsrail'in Gazze katliamından yeni görüntü | Video 30.10.2023 | 09:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA