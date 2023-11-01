A Haber yayınına müdahale! Fanatik Yahudiler korna çalarak yayını provoke etmeye çalıştı | Video
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda binlerce masum sivil yaşamını yitirdi. Gazze'nin yanı başında yer alan Aşkelon'da yayın yapan ATV muhabiri Özlem Aktay, bölgedeki son durumu aktardığı sırada fanatik Yahudiler korna çalarak yayını provoke etmeye çalıştı.
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