İzmir’de düzensiz göçmen operasyonu... 309 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir Valiliği koordinesinde İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İzmir'de düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında yabancı uyruklu kişilerin yoğun olarak bulunabileceği yer, metruk bina, park-bahçe, oteller ile bu güzergâhlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı.