Haberler Gündem Haberleri İzmir’de düzensiz göçmen operasyonu... 309 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 1.11.2023 08:54 Son Güncelleme: 1.11.2023 09:07

İzmir’de düzensiz göçmen operasyonu... 309 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Basmane bölgesi başta olmak üzere düzenlenen “Kalkan” operasyonlarında 309 düzensiz göçmen yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız” şeklinde açıklamada bulundu.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İzmir’de düzensiz göçmen operasyonu... 309 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir Valiliği koordinesinde İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İzmir'de düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında yabancı uyruklu kişilerin yoğun olarak bulunabileceği yer, metruk bina, park-bahçe, oteller ile bu güzergâhlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı.

309 DÜZENSİZ GÖÇMEN TESPİT EDİLDİ

Emniyet ve İl Göç İdaresinde bin 257 personelinin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde yasal kalış durumları ve kayıtlı oldukları ilde bulunup bulunmadıkları kontrol edildi.

Şehrin çeşitli semtlerinde konuşlandırılan 5 adet Mobil Göç Noktasında parmak izi sorgulamaları yapılan yabancılardan 309'unun düzensiz göçmen oldukları tespit edildi. Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILARININ ENSELERİNDEYİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Tek amacımız düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla, halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, organize suç çeteleriyle mücadeleye kararlılıkla devam etmektir. Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

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İzmir’de düzensiz göçmen operasyonu... 309 düzensiz göçmen yakalandı
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