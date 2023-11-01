İzmir’de düzensiz göçmen operasyonu... 309 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir Valiliği koordinesinde İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İzmir'de düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında yabancı uyruklu kişilerin yoğun olarak bulunabileceği yer, metruk bina, park-bahçe, oteller ile bu güzergâhlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı.
309 DÜZENSİZ GÖÇMEN TESPİT EDİLDİ
Emniyet ve İl Göç İdaresinde bin 257 personelinin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde yasal kalış durumları ve kayıtlı oldukları ilde bulunup bulunmadıkları kontrol edildi.
GÖÇMEN KAÇAKÇILARININ ENSELERİNDEYİZ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Tek amacımız düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla, halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, organize suç çeteleriyle mücadeleye kararlılıkla devam etmektir. Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" şeklinde açıklamada bulundu.
BASMANE BÖLGESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE İZMİR'DE DÜZENLENEN "KALKAN"OPERASYONLARINDA 3⃣0⃣9⃣ DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 1, 2023
Milletimizin bilmesini isterim ki;
Tek amacımız düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla, halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, organize… pic.twitter.com/znkQuxpAMN