PKK elebaşı Murat Karayılan çekildik demişti… Mahmur Kampı yalanı ortaya çıktı!

YALANLARI ORTAYA ÇIKTI

Ancak yalanları kısa sürede ortaya çıktı. PKK'nın Türkiye'nin operasyonlarından korunmak için böyle bir açıklama yaptığı anlaşıldı. Örgüt üyelerinin kamp içerisindeki varlığında hiçbir değişiklik olmadığı, kampta sivil olarak faaliyetlerini sürdüren teröristlerin, Karaçok Dağı'nda ise mağaralarda barınmaya devam ettiği ortaya çıktı.