Savaş suçlusu Netanyahu ateşle oynuyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında, İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze'ye yönelik başlattığı kanlı saldırıya dikkat çeken Bahçeli şu mesajları verdi:Gazze'de alenen insanlık suçu işlenmesine günbegün tanık oluyoruz. İsrail savaş suçlusu. Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul Havalimanı'nda toplanan yaklaşık 1.5 milyona varan muhteşem kalabalık İsrail saldırılarını lanetledi, dünyaya insanlık ve adalet çağrısı yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız etkili konuşması milli hissiyata tercüman olmuştur. Türkiye zulmün karşısında, mazlumun yanında. İsrail Başbakanı dinler ve medeniyetler arası cepheleşmeyi kanlı bir mücadeleye dönüştürmek için her türlü provokasyondan medet ummakta. Netanyahu ve kirli ittifak ortakları ateşle oynamakta. BM Genel Kurulu'nda 120 ülke İsrail saldırılarına karşı çıkmış ve ateşkes ilanına destek vermiş. Kalıcı barış ve ateşkes rejimi kaçınılmaz ve tehir edilmez bir hedef olmalı.Adan sahipsiz, yalnız değil. Saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler ayaklarımızın altında ve hükümsüz. MHP'nin her mensubu doğruya doğru, yanlışa yanlış diyecek cesaret ve ahlaki tutarlılıkta.Yeni yüzyılın öznesi, cazibe merkezi, ana yörüngesi, kutup başı Türkiye Cumhuriyeti olacak. Zamanda ve mekânda üstünlük Türkiye'ye geçecek. Bunu sağlayacak güç cumhurla birlikte onun ruh kökünden doğan Cumhur İttifakı. Türk ve Türkiye Yüzyılı başladı. Artık yeni yüzyıl, bölücülüğün kökünü kurutma yüzyılı.