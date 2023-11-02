Çevre katliamına bakanlık el koydu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1992'de hizmete açtığı Harmandalı Çöplüğü'nden sızan sular, bölgede heyelana neden oldu.Belediyenin yaşananlara seyirci kalması sonucu heyelanın etkisi giderek büyüdü. Bölgede inceleme yapan bilim insanları, çöp dökümünün derhal durdurulması yönünde görüş belirtse de büyükşehir aldırış etmedi.Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar'ın başvurusu üzerine İzmir 4. İdare Mahkemesi, geçen haziranda, çöp dökümünün durdurulmasına karar verdi. Mahkeme kararını yok sayan Büyükşehir ise yargı kararını uygulamayıp çöp dökümüne devam etti.Son olarak bölgedeki heyelanın topuk noktası olarak bilinen eski deve güreşi alanının üst kısmına çöp dökmesi bardağı taşıran son damla oldu.Mahalle sakinleri Büyükşehir'e tepki göstererek evlerine çok yakın alana çöp dökümünü protesto etti.SABAH Harmandalı'nda yaşananları geçtiğimiz günlerde manşetine taşıdı. Haberimizi ihbar kabul eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı incelemede Büyükşehir'in, mülkiyeti Milli Emlak'a ait alana, yaptığı tahsis başvurusunun sonucunu beklemeden, kaçak olarak çöp döktüğünü tespit etti.Bunun üzerine Büyükşehir hakkında idari işlem başlatıldı. Yaşanan şok gelişme sonrası Büyükşehir, eski deve güreşi alanının üst kısmına döktüğü çöplerin üzerini toprakla kapatıp çöp döküm işlemini durdurmak zorunda kaldı.