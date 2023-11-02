Danıştay’ın trol savcı kararına tepki

Twitter'da sahte isimle hesap açıp devlet büyüklerine küfrettiği belgelenince meslekten atılan savcı Özcan Muhammed Gündüz'ün görevine iade edilmesi tepkiye neden oldu. 2019-2020 arasında '@HOHMUSTESARI' 'Sayın Müsteşar' rumuzunu kullanan Twitter kullanıcısı, bakanlar dahil pek çok devlet yetkilisine ve AK Partili yöneticilere küfür ve hakaret yağdırınca soruşturma başlatılmış, bu kişi Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz çıkmışti. HSK tarafından meslekten ihraç edilen Gündüz'ün Danıştay'a açtığı davadan görevine iade kararı çıktı. Skandal karar sonrasında HSK kararın iptali için Danıştay'a başvurdu. Gözler son kararı verecek olan Danıştay'a çevrildi.Trol savcının hedef aldığı isimlerden biri olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya karara tepki göstererek, "Kamu görevlilerine karşı ağır ithamlarda bulunan ve HSK tarafından mesleğinden ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı'nın, Danıştay tarafından görevine iade edilmiş olduğunu üzüntüyle öğrendim. Yargı kararlarına saygımız var ama sosyal medyadan sahte isimle herkese hakaret yağdıran bir kişinin Cumhuriyet Savcısı olarak nasıl objektif ve tarafsız görev yapacağını merak ediyorum. Bu kişi 'hakaret' suçundan ceza almıştır, işlediği suçlar da sabittir. İdari işlemlerin yapılış silsilesinin suç işlendiği gerçeğini ortadan kaldırmayacağına inanıyor, devam eden yargı sürecini merakla takip ediyorum" dedi.Avukat Mücahit Birinci ise "Bu paylaşımların, savcının X hesabında açmış olduğu sahte profil ile yapıldığı hususu tartışmalı değildir. Buna rağmen Danıştay'ın, kendisini HSK yerine koyarak, yorumla vermiş olduğu karar isabetsizdir. Bir savcının bu haliyle, abuk sabuk siyasi yorumları sahte profil açarak yapmasının karşılığı, mesleğine devam etme olmamalıdır. Örneğin, savcının X paylaşımında geçen siyasilerden birinin bir fiili, bir şekilde bu savcının önüne gelse ve soruşturma konusu olsa, bu savcı ne kadar, objektif bir soruşturma yürütebilecektir hususu ciddi bir soru işaretidir" dedi.Sosyal medya platformu X kullanıcısı İsa Al, "Bu karar tam bir rezalet. Emsal teşkil ederse vay devletin haline" derken başka bir kullanıcı da "Habere göre, herkes trollük yapıp hâkim ve savcılara da ağzına geleni sayabilir mi? Yani o zaman sonuç nereye varır?" yorumu yaptı.Ankara'da bir program sonrası konuşan Adalet Bakanı Tunç, "Sosyal medyadan hakaret eden bir savcıyla alakalı Danıştay'ın kararı kesin karar değil. Temyiz edilip İdari Dava Daireleri Kurulu'nun vereceği karar noktasında süreç devam ediyor. Yargılama süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.