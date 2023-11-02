Emine Erdoğan, lider eşleri ve BM Habitat İcra Direktörü Sharif ile görüştü

EMİNE ERDOĞAN'IN SURİNAM FİRST LADY'Sİ İLE GÖRÜŞMESİ

Emine Erdoğan, Surinam Devlet Başkanı'nın eşi Mellisa Santokhi-Seenacherry ile de görüşme gerçekleştirdi.

BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyesi Seenacherry, Dünya Şehirler Günü programına daveti, kurul toplantısına ev sahipliği ve kurulda gösterdiği liderlik için Emine Erdoğan'a teşekkür ederek, kurul üyeliği süresince hayata geçirmeyi hedeflediği projeler hakkında bilgi verdi.

Kurul çalışmalarını kendi bölgesinde yürütmek istediğini anlatan Seenacherry, Karayipler Birliği'nin dönem başkanlığını yürüten ülkenin "first lady"si olarak sıfır atığı yaygınlaştırmak üzere çalışacağını aktardı.

Seenacherry, bilhassa kadınlara ve gençlere sıfır atık konusunda farkındalık yaratma ve eğitim verme üzerine projeler yürüttüğünü kaydetti.

Tek kullanımlık ürünlerin azaltılması gerektiğini, bu konuda iyi uygulamaların yaygınlaştırılması konusunda çalışmak istediğini ifade eden Seenacherry, çevre dostu üretim yapan kadın girişimcilerin desteklemesinin de önemine değindi.

EMİNE ERDOĞAN İLE SHARİF "SIFIR ATIK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI"NI DEĞERLENDİRDİ

Emine Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında, BM-Habitat İcra Direktörü Sharif'i de kabul etti.

Sharif, görüşmede, BM-Habitat'ın her sene kutladığı 31 Ekim Dünya Şehirler Günü'ne, Emine Erdoğan'ın küresel bir çevre lideri olarak ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Moderatörlüğünü yürüttüğü BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk toplantısının verimli geçtiğini belirten Sharif, Emine Erdoğan'ın toplantıda sunduğu öneriler için teşekkür etti.

Yeni kurulan Sıfır Atık Vakfı ve BM-Habitat arasında yapılabilecek işbirliklerinin de istişare edildiği görüşmede Sharif, kurulun görev süresinin 2026'da dolacağını ancak sıfır atık hareketinin verilen süreden çok daha öte olduğunu, bu yüzden kurumsallaşmasının önem taşıdığını vurguladı.

Görüşmede Sharif, Emine Erdoğan'ın azmini takdir ettiğini ve bu anlamda kendisinin rol modeli olduğunu da dile getirdi.