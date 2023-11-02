Emine Erdoğan, lider eşleri ve BM Habitat İcra Direktörü Sharif ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "31 Ekim Dünya Şehirler Günü" programı vesilesiyle İstanbul'da bulunan devlet başkanlarının eşleri ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (BM-Habitat) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile görüşme gerçekleştirdi.
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