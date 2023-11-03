10 milyon lira ödülle aranıyordu…Terör örgütü elebaşısını aşk randevusu yakalattı!

Operasyonun detayları ise dikkat çekti. Hürriyet'in haberine göre Ocaklı'nın yerini belirlemek için MİT'in saha ajanları terör örgütü PKK'nın sözde kalelerinden Suriye'nin Kobani bölgesine girdi. Yerel kıyafetler giyen ve örgüt üyesi gibi davranan ajanlar, teröristi Yerel kıyafetler giyen ve örgüt üyesi gibi davranan ajanlar, teröristi takip etti. Ancak sürekli kılık ve yer değiştirmesi nedeniyle operasyon için uygun yer ve zaman oluşamadığı belirtildi. Ocaklı'nın örgütün kadın yöneticilerinden H.A. ile yasak aşk yaşadığını belirleyen saha ajanları, bu sefer her ikisini de takibe geçti.