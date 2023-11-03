CHP’li belediyeye işçilerden haciz

CHP'li Döşemealtı Belediyesi'nde çalışan işçilerin alacaklarını alamaması nedeniyle mahkemeye başvurmaları sonucu araçlara haciz konulduğu öğrenildi. Haczedilen araçlar çekiciye yüklenerek yediemin parkına çekildi. Yaşananların Döşemealtı gibi türkiye'nin en güzel ilçelerinden birine yakışmadığını ifade eden vatandaşlar; işçilerin haklarını korumakla yükümlü bir belediye başkanının işçilerin paralarını vermemesini kabul edilemez olduğunu söyledi.