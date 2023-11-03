CHP’li belediyeye işçilerden haciz

CHP'li Döşemealtı Belediyesi'nde çalışan işçilerin alacaklarını alamaması nedeniyle mahkemeye başvurmaları sonucu araçlara haciz konulduğu öğrenildi. Haczedilen araçlar çekiciye yüklenerek yediemin parkına çekildi. Yaşananların Döşemealtı gibi türkiye'nin en güzel ilçelerinden birine yakışmadığını ifade eden vatandaşlar; işçilerin haklarını korumakla yükümlü bir belediye başkanının işçilerin paralarını vermemesini kabul edilemez olduğunu söyledi.
İŞÇİLERİN MAAŞI AYLARCA ÖDENMEMİŞTİ
CHP'li Döşemealtı Belediyesi geçtiğimiz yıllarda aylarca işçilerin maaşını ödeyememişti. CHP'li belediye o zaman çareyi altın değerindeki arsalarını satarak işçilerin parasını ödemişti. Döşemealtı Belediyesi'nde çalışan işçiler ise CHP döneminde hiçbir zaman maaşlarını düzgün şekilde sürekli alamadıklarını kaydetti. CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ise yaşananlara sessiz kalmayı tercih etti.