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Giriş Tarihi: 3.11.2023 14:55

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Filistin mesajı: Cinayetlere seyirci kalmak bütün insanlığın ayıbıdır

Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş, cuma namazı hutbesinde Filistin'de yaşananlara dikkat çekti. "Dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen cinayetlere seyirci kalmak hatta destek olmak, bütün insanlığın ayıbıdır" diyen Ali Erbaş, "Zulüm nerede işlenirse işlensin, zalime dur demek insan olarak hepimizin mesuliyetidir. Çünkü zulme rıza göstermek de zulümdür" diye konuştu.

DHA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Filistin mesajı: Cinayetlere seyirci kalmak bütün insanlığın ayıbıdır

Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, Ayyıldız Diyanet Gençlik Merkezi, Hazreti Enes bin Malik Camii ve 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun açılışlarını gerçekleştirdi. Erbaş, daha sonra aynı camide hutbe okuyup cuma namazı kıldırdı. Cuma hutbesinde, Filistinlilerin yaklaşık 1 asırdır kendi vatanlarında baskı, esaret ve zulüm altında yaşamaya mahkum edildiğini söyleyen Erbaş, "Bugün de Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı demeden dünyanın gözü önünde büyük bir soykırım gerçekleştirilmektedir. Eşi görülmemiş bu soykırımı gerçekleştiren gözü dönmüş caniler, cesaretlerini ümmeti Muhammed'in suskunluğundan ve dağınıklığından almaktadır. Oysa yüce dinimiz İslam, bizleri vahdete çağırmaktadır. Birlik olmaya, birlikte hareket etmeye davet etmektedir. Sadece dualarımızı değil, bilgimizi, gücümüzü, maddi ve manevi imkanlarımızı birleştirmemizi istemektedir" dedi.

"ZALİMLER, BÜTÜN İNSANLIĞIN GELECEĞİNE KASTETMEKTEDİR"

Yaşananların sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın ortak sorunu olduğunu belirten Erbaş, "Dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen cinayetlere seyirci kalmak, hatta destek olmak, bütün insanlığın ayıbıdır. Zira kendilerini diğer insanlardan üstün tutan, yeryüzünü özel mülkleri gören zalimler, sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın geleceğine kastetmektedir. Ülkemiz, dinimiz, dilimiz, ırkımız ne olursa olsun böyle bir katliama karşı çıkmak insan olmanın gereğidir. Zulüm nerede işlenirse işlensin, zalime dur demek insan olarak hepimizin mesuliyetidir. Çünkü zulme rıza göstermek de zulümdür" diye konuştu.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Filistin mesajı: Cinayetlere seyirci kalmak bütün insanlığın ayıbıdır
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