Dünyanın seyirci kalması canımı daha çok yakıyor

Gazze'den Türkiye'ye bundan 6 yıl önce üniversite eğitimi için gelen ve burada yaşamına devam eden Filistinli Razan Mohamed, topraklarında yaşanan İsrail katliamı sebebiyle ailesinden günlerdir haber alamıyor. Ailesinin şu an Gazze'nin güney kesiminde bulunduğunu ve günlerdir kendilerinden haber alamadığını belirten Mohamed, "Aileme 'İyi geceler' diyemeden uyumanın acısını ilk kez yaşadım. Akrabalarım kuzeyden güneye göç etmek zorunda bırakıldı. Ailemin de akrabalarımın da hayatta olup olmadıklarını öğrenemiyorum. Biz Filistinliler 1 aydır değil, 75 yıldır soykırıma maruz kalıyoruz" dedi.Haftalardır devam eden bombardımanda kendi evlerinin de hasar aldığını belirten Mohamed, "Camların kırılması sonucu kardeşim ayağından yaralandı. Ailem şu an Gazze Şeridi'nin güney kesiminde bulunuyor. Kuzey kesimde yaşayan birçok akrabamız vardı. Tüm mahalleleri harabeye çevirdiler. Akrabalarım güneye göç etmek zorunda bırakıldı. Gazze ile günlerdir iletişim kuramıyoruz. Ailenizin hayatta olup olmadığını bile bilmediğinizi düşünün. İşte İsrail'in bize yaşattığı şey bu" diye konuştu.Saldırılar sonucu Gazze'deki 3 yakın arkadaşını kaybettiğini belirten Mohamed, "Onların aileleri de yaşamını yitirdi. Gazze'de üniversiteler bombalanıyor, hastaneler bombalıyor. Su, elektrik, iletişim zaten yok. Hâlâ enkaz altında olan insanlara yardım edilemiyor. Bunu kelimelerle nasıl tarif edebilirsiniz? Gazze'de birçok katliam gördüm. 14 yaşımda insanların parçalara ayrıldığını gördüm. Tam da bu yüzden Gazze'den çıkıp Türkiye'ye gelmeyi çok istedim. 6 yıl önce Gazze'den Türkiye'ye gelmek hayatımın mucizesiydi. Refah Kapısı'ndan çıkabilmek için aylarca beklemenin ne demek olduğunu Gazze'de yaşayan herkes çok iyi bilir. Kendi topraklarınızda güvenli bir şekilde seyahat etme hakkı bile size tanınmıyor. Gazze'de bir soykırım yapılıyor. Dünyanın bir aydır bu katliama seyirci kalması canımı daha çok yakıyor" ifadelerini kullandı.