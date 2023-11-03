İBB’nin kameralarıyla yatak odalarını dikizlediler

CHP'li İBB'ye bağlı İtfaiye Dairesi'nde "röntgen" skandalı açığa çıktı. İtfaiyede görevli bazı personelin, İBB'ye ait merkezi yerlere yerleştirilen kameraların kontrol sistemine gece geç saatlerde girerek, otel, ev, eğlence mekânı gibi noktaları gözetlediği ortaya çıktı.Taksim, Ataşehir gibi bölgelerdeki lüks otelleri hedefine alan itfaiye personelinin, kameraların yakınlaştırma özelliği sayesinde kişilerin yatak odaları, otel odalarındaki çıplak vatandaşları izleyerek kayıt altına aldığı saptandı. Personelin söz konusu videoları kurum bilgisayarında depoladığı da ortaya çıktı. Müfettişlerce incelenen görüntülerin bizzat kişilerin özel alanına ait olduğu ve aylarca kişilerin yaşam alanlarının kameralarla izlendiği tespit edildi.Ortaya çıkan skandalın ardından, bilgisayarı kullanarak kameraların görüş alanını değiştirip, vatandaşların davranışlarını kayıt altına aldığı iddia edilen O.A., S.M., Ü.Ç. adlı personel hakkında dava açıldı.Müfettişlerin incelemesi sonrası hazırlanan raporda görüntülerin, İstanbul'un 24 farklı ilçesindeki kameralarla çekilmiş olduğu saptandı. Ultra yakınlaştırılarak çekilen görüntülerde kişilerin yatak odası görüntüleri, namaz kılan ve bebek uyutan kadınların görüntüleri, otel odasındaki çıplak vatandaşların, mekânlarda eğlenen insanların aylarca bu şekilde izlendiği kaydedilen rapor, savcılığa ihbar edildi.İddianamede, 3 şüphelinin 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları istendi. Dava, ilerleyen günlerde görülecek.