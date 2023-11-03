İşçilerden paralarını ödemeyen CHP’li belediyeye haciz

Antalya'da, CHP'li Döşemealtı Belediyesi'nde çalışan işçilerin alacaklarının ödenmemesi nedeniyle mahkemeye başvurmaları sonucu, belediyenin araçlarına haciz konuldu.Haczedilen araçlar çekiciye yüklenerek yediemin parkına çekildi. Döşemealtı Belediyesi'nde çalışan işçiler, CHP döneminde hiçbir zaman maaşlarını düzgün şekilde alamadıklarını kaydetti.CHP'li Belediye Başkanı Turgay Genç ise yaşananlara sessiz kalmayı tercih etti. CHP'li Döşemealtı Belediyesi geçtiğimiz yıllarda da aylarca işçilerin maaşını ödeyememiş, sonunda çareyi altın değerindeki arsalarını satarak işçilerin parasını ödemekte bulmuştu.