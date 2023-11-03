Sahte hesaptan cumhuriyet savcısı çıkmıştı! Danıştay’dan ’trol savcı’ açıklaması



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan incelemelerde, Twitter adresinin 'hohmustesari@gmail.com' mail adresi üzerinden Ağustos 2016'da açıldığı belirlenmişti. Hesabın kurtarma bilgilerinde verilen telefon numarasının Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'e ait çıkmıştı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi tarafından Cumhuriyet Savcısı Gündüz yaptığı paylaşımların; mesleğin şeref, onur ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte olduğu belirtilerek ihraç edilmişti. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "İftira" suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle dava açılan Gündüz, "hakaret" suçundan ceza almıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından Danıştay 5. Dairesi, Gündüz hakkında, eylemlerinin hakimlik ve savcılık mesleğinin kamuoyu nezdinde saygınlığının zedelenmesine neden olacak, mesleğin şerefini, onuru ve memuriyet itibarını bozacak nitelikte olmadığını belirterek göreve iade edilmesine karar verdi.