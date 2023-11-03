Sahte hesaptan cumhuriyet savcısı çıkmıştı! Danıştay’dan ’trol savcı’ açıklaması

Danıştay'dan, Samsun'da görev yaparken sosyal medyadan sahte hesap açıp bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savurduğu ortaya çıkınca Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten ihraç edilen Özcan Muhammed Gündüz hakkında verilen göreve iade kararına ilişkin açıklama geldi. Danıştay'dan yapılan açıklamada, tüm yargı kararları gibi Danıştay 5. Dairesinin verdiği kararın da eleştiriye açık olduğu ifade edildi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda temyiz yolunun açık olduğu işaret edilerek, açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Henüz kesinleşmeyen karar hakkında hukuki ve bilimsel eleştiri düzeyini aşan, kararı veren yargı mensuplarını hedef gösteren, kişisel haklarına saldırı boyutuna ulaşan değerlendirmeler, Anayasa'nın 138. maddesiyle güvence altına alınan yargı bağımsızlığını zedeleyecektir."
SAHTE HESAPTAN CUMHURİYET SAVCISI ÇIKMIŞTI
2019-2020 yılları arasında '@HOHMUSTESARI' 'Sayın Müsteşar' rumuzunu kullanarak aralarında bakanların da bulunduğu devlet yetkililerine ve AK Partililere küfürler eden hesabın yapılan teknik incelemeler sonucunda Samsun'da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Özcan Muhammed Gündüz'e ait olduğu tespit edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan incelemelerde, Twitter adresinin 'hohmustesari@gmail.com' mail adresi üzerinden Ağustos 2016'da açıldığı belirlenmişti. Hesabın kurtarma bilgilerinde verilen telefon numarasının Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'e ait çıkmıştı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi tarafından Cumhuriyet Savcısı Gündüz yaptığı paylaşımların; mesleğin şeref, onur ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte olduğu belirtilerek ihraç edilmişti. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "İftira" suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle dava açılan Gündüz, "hakaret" suçundan ceza almıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından Danıştay 5. Dairesi, Gündüz hakkında, eylemlerinin hakimlik ve savcılık mesleğinin kamuoyu nezdinde saygınlığının zedelenmesine neden olacak, mesleğin şerefini, onuru ve memuriyet itibarını bozacak nitelikte olmadığını belirterek göreve iade edilmesine karar verdi.
Danıştay 'trol savcı' için göreve iade kararı vermişti! Yargıtay o savcıya ceza istedi
Danıştay'ın "göreve iade" kararı verdiği Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz hakkında HSK harekete geçti. HSK'nın, skandal kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşıyacağı öğrenilirken, bir açıklamada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, yaptığı açıklamada Danıştay'ın kararının kesin olmadığını, temyiz edilip İdari Dava Daireleri Kurulu'nun vereceği karar noktasında sürecin devam ettiğini bildirdi.