Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sert sözler! Değişim isteyenlere sert çıktı: Sırtımdan hançerlendim!

8'li koalisyon ortaklarını da suçlayan Kılıçdaroğlu, oldukça sert ifadeler kullandı: İş Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelince Masa'dan kalkmalar, dönmeler oldu. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Ama yılmadık, yıkılmadık, çalıştık. Beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi, sırtımdaki hançerlerdi. Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zordur. Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan vefalı olacaksın. Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin.

Son kez CHP Genel Başkan adayı olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu "Bir sonraki kurultayda sizlerin arasında oturup yeni genel başkanımı ben de alkışlayacağım" açıklamasını yaptı.