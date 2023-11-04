Selvi Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında dikkat çeken diyalog: Bunu yapman hiç hoş değil

ÖZGÜR ÖZEL, KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ

Kurultayda konuşan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini eleştirdi. İttifak ortaklarına milletvekili dağıtılmasına tepki gösteren Özel, "Sayın Genel Başkanım saygısızlık için değil ama sırtımıza da bu yükü vurmayın, 39 milletvekili verilirken hem vallahi hem billahi biz yoktuk. Oğuz Kaan Salıcı vardı yine yanınızda. Gizli protokol yapılırken vallahi biz yoktuk. Danışmanınız vardı yine yanınızda." ifadelerini kullandı.

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ÖZGÜR ÖZEL'E UYARI

Konuşmasını tamamladıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. O sırada Özel'in kulağına eğilen Selvi Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e uyarıda bulunarak "Bağırman hoş değil" dedi.