Selvi Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında dikkat çeken diyalog: Bunu yapman hiç hoş değil
CHP'de 38. Olağan Kurultay yapılırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında yaşanan bir diyalog dikkat çekti. Selvi Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e uyarıda bulunarak "Bağırman hoş değil" dedi.
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