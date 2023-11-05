Selvi Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında dikkat çeken diyalog: Bunu yapman hiç hoş değil

CHP'de 38. Olağan Kurultay yapılırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında yaşanan bir diyalog dikkat çekti. Selvi Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e uyarıda bulunarak "Bağırman hoş değil" dedi.