SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Rize’de yerel seçim mesajı: Güçlü bir ses çıkaralım

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Hep beraber el ele vereceğiz. Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacağız. Yarın hem toplu açılışları gerçekleştireceğiz hem de kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde göreceğiz.

Başkan Erdoğan'dan Rize'de yerel seçim mesajı: Güçlü bir ses çıkaralım

Yerel seçimlerde de başta Rize merkez olmak üzere ev ev dolaşarak ilçelerimizi de partimize kazandırmanızı istiyorum. Rize ve ilçelerinden çok güçlü bir ses çıkaralım istiyorum.

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