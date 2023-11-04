Başkan Erdoğan'dan Rize'de yerel seçim mesajı: Güçlü bir ses çıkaralım
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Yerel seçimlere ilişkin önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Rize ve ilçelerinden çok güçlü bir ses çıkaralım istiyorum." dedi.
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