SON DAKİKA: İlhan Cihaner’den kritik kurultaya dakikalar kala şok karar: Bu anti demokratik yarışın parçası olmayı reddediyoruz

Siyasi yaklaşımların tartışılması, yetkin kadroların belirlenmesi yerine belediye olanaklarının yarıştırıldığı çirkin bir ortam yaratılmıştır. Öte yandan yoğun bir medya manipülasyonu ile güç algısı yaratılarak kurultay süreci yalnızca iki kişinin yarıştığı "siyasetsiz" bir psikolojik savaşa dönüştürülmüştür. "Vatan Cephesi" katılımlarını andıran imza açıklamaları baskıya dönüştürülerek diğer aday adaylarının demokratik temsilleri engellenmiştir. O kadar ki "diğer adaylara imza desteği verileceği" dedikoduları yayılarak bizlere destek olan delegelerimizin destekleri şaibeli hale getirilmiştir.