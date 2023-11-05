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Giriş Tarihi: 5.11.2023

AK Gençlik 81 ilde İsrail’e ‘dur’ dedi

AK Gençlik 81 ilde İsrail’e ‘dur’ dedi
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları öncülüğünde, İsrail'in Filistinli masumlara yönelik zulmünü protesto etmek amacıyla 81 ilde "Filistin'e Zulme Dur De" temasıyla gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi. İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulme 'Dur de' diyerek herkesi Filistin'e destek olmaya davet eden gençler, kent meydanlarında yaptıkları yürüyüşün ardından il başkanları aracılığıyla Gençlik Kolları'nın ortak bildirisini okudu. Bildiride "Bugün İsrail'e dur de diyerek haykırıyoruz" denildi.

Mustafa KAYA-Şaban YILMAZ-Özgür ÖZDEMİR-Halit ÖZTÜRK-Hakan GÖKKAYA/SABAH
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AK Gençlik 81 ilde İsrail’e ‘dur’ dedi
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