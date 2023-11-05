AK Gençlik 81 ilde İsrail’e ‘dur’ dedi

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları öncülüğünde, İsrail'in Filistinli masumlara yönelik zulmünü protesto etmek amacıyla 81 ilde "Filistin'e Zulme Dur De" temasıyla gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi. İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulme 'Dur de' diyerek herkesi Filistin'e destek olmaya davet eden gençler, kent meydanlarında yaptıkları yürüyüşün ardından il başkanları aracılığıyla Gençlik Kolları'nın ortak bildirisini okudu. Bildiride "Bugün İsrail'e dur de diyerek haykırıyoruz" denildi./SABAH