“Filistin İçin Özgürlük Konvoyu” Adana’ya ulaştı: “Tüm halkımızı İncirlik çevresine davet ediyoruz!”

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın organizasyonu olan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" Adana'daki İncirlik Üssü'ne doğru yoluna devam ediyor. "Neden İncirlik Üssü'ne gidiyoruz?" sorusuna internet sitesinde yanıt veren İHH İnsani Yardım Vakfı, işgalci ve katil İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik planlı soykırımını dünyaya haykırmak ve insanlığın vicdanını harekete geçirmek için İncirlik Üssü'ne gittiklerini ifade etti.

BİRÇOK İLDEN KONVOYLAR YAPILDI

Geçtiğimiz cuma günü İstanbul'dan saat 11.00'da hareket eden konvoya uğradıkları şehirlerde yeni araçlar katılmaya başladı. "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" ilk olarak Kocaeli'nden dâhil olan araçlar oldu. Ardından Adana İncirlik Üssü'ne doğru ilerlerken uğranan tüm şehirlerden araçlar konvoya katılırken farklı illerden İncirlik Üssü'ne doğru hareket eden farklı konvoylar oldu.

İNCİRLİK ÜSSÜ'NE TÜM HALK DAVETLİ

İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, konvoydan yaptığı videolu açıklamada "Çağrımız bütün dünyada yankı buldu. Her tarafta insanlar sokaklarda Şu anda Türkiye'nin birçok ilinde konvoylar yapıldı ve Adana'ya, İncirlik Üssü'ne gidiyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum, çok duygulandık. Filistin halkı için birlikteyiz, beraberiz, güçlüyüz! İncirliğin çevresindeki halkımızı, tekrar özellikle Adana'yı tüm halkımızla beraber İncirlik çevresine davet ediyoruz. Bu, çocuklarımızı kurtaracak, Filistin'i kurtaracak…" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN YAPTIKLARINI ANLATMAK İÇİN DURMAYACAĞIM"

Konvoy, Kocaeli'nden sonra Ankara'ya ulaştıktan sonra Konya'ya yola çıktı. Konya'da bir de miting yapan İHH, "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu"na katılanların görüşlerini de internet sitesinde paylaştı. Onlardan biri de Norveçli sosyolog Gerd von der Lippe (81) oldu. Lippe, Bu konvoya katılmak için Norveç'ten geldim. 2018'de Norveç'ten Filistin'e giden geminin sorumlusuydum. Gazze'de arkadaşlarım var. O zaman 22 kişiyle beraber İsrail hapishanesinde kaldım. Gazze için yapılan çalışmaların bir parçası olmaktan mutluyum ve gururluyum. İsrail'in yaptıklarını anlatmak için durmayacağım. Gençleri de bilinçlendirmek istiyorum" dedi.

Konvoya katılanlardan biri olan Sunay Hanım ise İHH'nın daha önceki Vicdan Konvoyu ve Halep Konvoyu'na katılanlardan olduğunu söyleyerek şunları ifade etti: "Önceki konvoylarda amaçlarımıza ulaştık ve on binlerce kişinin zulümden kurtulmasına vesile olduk. Bugün de Filistin'de direnen insanlara destek olmak için de arkadaşım Elif'le birlikte bu konvoya katılmak istedim." Konya'ya varan konvoyu karşılayanlardan biri olan Hanifi Bey ise "Konvoydaki kardeşlerimizi buraya gelip karşılamak istedim. Sizinle birlikte burada olmak beni daha mutlu ediyor. Bu konvoyun bereketinden ve rahmetinden geri kalmak istemedim" şeklinde konuştu.

Konya Karapınar İlçesi'nde konvoyu karşılayan Erhan Bey ise "Biz katılamasak da konvoydaki kardeşlerimize selam vermek istedik. Bir saattir buradayız. Elhamdulillah, çok uzun ve kalabalık bir konvoy. İnşallah amacına ulaşacak" ifadelerini kullandı.