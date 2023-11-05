Filistin İçin Özgürlük Konvoyu’ndan Mısır’a çağrı: sınır kapısını açın

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere yola çıkan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu", Ankara'ya ulaştı. İHH Ankara şubesince Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kuzey Ankara Kampüsü salonunda konvoy için Filistin etkinliği düzenlendi. Programda konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail saldırıları altında olan Gazzelilere sınır kapısını açmayan Mısır yönetimini eleştirerek Gazzeliler için Refah kapısının derhal açılması için çağrı yaptı. Yıldırım, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması için herkesi İncirlik Üssü'ne davet ederken Türkiye'nin çeşitli illerinden konvoya katılmak için gruplar da yola çıktı.