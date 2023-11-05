İnsanın varlığını tehdit edecekse gidişatı sorgulamak zorundayız

NUN Okulları'nın ilk kez 10 Mart 2018'de düzenlediği Eğitimde Bir Adım Ötesi Zirvesi'nin 3'üncüsü bu yıl 'Öz'e Yolculuk' temasıyla NUN Okulları Beykoz Kampüsü'nde gerçekleştirildi.Zirvenin açılış konuşmasını Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak yaptı.Dr. Albayrak, "Sadece geçtiğimiz 29 günde dünyanın canlı yayın ekranlarından izlediği her gün tonlarca bombanın altında can veren Gazze'nin bebekleri, çocukları, kadınları, gençleri... Dünya alarm veriyor. Tarihte görülmemiş bir hızla ilerleyen milli teknolojileri, uzay teknolojileri, yapay zekâ altında eğer insanlığın hizmetinde olmayacaksa, eğer insanı yaşatmayacaksa hatta daha ilerisi insanın yeryüzünde varlığını tehdit edecekse bu gidişatı sorgulamak zorundayız" diye konuştu.Zirvede konuşan Bakan Tekin, "Sorumluluk sahibi aydınlarımızın, dünya bilgisiyle donanmış entelektüellerimizin, akademisyenlerimizin ve düşün insanlarımızın, ilahiyatçılarımızın, pedagoglarımızın yeni dünya gerçekliğine uygun olarak verimli bir dil üreterek yolumuzu aydınlatmaları gerekmektedir" dedi.Gün boyu süren zirvede alanında uzman, birbirinden değerli isimlerin katılımıyla 3 panel gerçekleştirildi.Programın sonunda Türkiye Yüzyılı'na İthaf başlığıyla bir bölüm daha yer aldı. Zirve sırasında çeşitli çalıştaylar da düzenlendi.Zirvenin sonunda Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu'nun Türkiye'nin 100. yılına atfen bestelediği "Emanet" adlı marş çocuklar tarafından okundu. Kalyoncu ise piyanosuyla çocuklara eşlik etti.