Xıyan Derneği’nden SABAH’a ziyaret

Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde yaklaşık 750 bin mensubu bulunan Xıyan Aşireti Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Başkanı Avukat Mir Sedrettin Karahan ve beraberindeki heyet, SABAH Gazetesi'ni ziyaret etti.Ziyaretin ev sahipliğini SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yüksel yaptı. Ziyarette gündeme dair değerlendirmeler yapılırken, fikir alışverişinde de bulunuldu. Mir Sedrettin Karahan, Xıyan Derneği'nin vatanına, milletine sadık, Peygamber Efendimizin izinde giden şuurlu bir gençlik yetiştirmeyi amaçladığını söyledi.Karahan, nezih ev sahipliği için Metin Yüksel'e teşekkürlerini sundu. Yüksel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Xıyan Aşireti Kültür ve Dayanışma Derneği hakkında SABAH'a bilgi veren Mir Sedrettin Karahan, "Amacımız başta İstanbul olmak üzere Muş, Diyarbakır, Batman, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Hatay İskenderun, Adana, Mersin, Bilecik Bozüyük, Aydın Söke, Manisa olmak üzere 750 binin üzerinde nüfusu bulunan aşiret mensupları arasında iletişimi sağlamak ve tarihine özgü olarak yüzyıllar boyu sürdürmüş olduğu toplumsal önderlik rolünün farkındalığını gençlerimize aktarmaktır. Bizler de başta İslam ümmeti olmak üzere aziz ve kadim vatanımızın 'müddeti ebedi' için, sancaktarlığının farkındalığı için hizmet etmekteyiz" dedi.