Değişim dediler ama aynı kafayla devam

CHP'de yeni Genel Başkan seçilen Özgür Özel'in skandal sözleri parti yönetiminin ideolojisinde hiçbir değişiklik olmayacağını kanıtladı. Genel başkan adaylığını ilan ettiği gün, Mehmetçik'e ağır iftiralar atan Sezgin Tanrıkulu'nu da savunarak gündem olan Yeni Genel Başkan Özgür Özel, kurultaydaki Demirtaş güzellemesi ile de büyük tepki çekti. Kurultayın ikinci gününde, yeni genel başkan ile ilk PM ve YDK seçimleri tamamlanırken, Özel'in Tanrıkulu ve Demirtaş'a yönelik açıklamaları partide beklenen ideolojik değişimin yine göz ardı edildiği şeklinde yorumladı.Sadece isimlerin değiştiği, siyasi tercihlerin ise sabit kaldığı parti yönetimi seçimlerinde dikkat çeken bir detay da ön plana çıktı. Kurultayın ikinci gününde, ilk günün aksine "Genel Başkan" Özel'in fotoğrafları ve sloganları saatlerce ekrana yansıtıldı. Genel başkan seçiminin yapıldığı ilk gün Özel'in adı anons edilmemiş, fotoğrafları ve videoları da ekrana yansıtılmamıştı. Kurultayın ikinci günü gözler bir yandan da genel merkez destekçisi siyasetçilerin de üzerindeydi. Moralleri oldukça bozuk gözüken Kılıçdaroğlu taraftarı partililer, basın mensuplarının röportaj taleplerini de "yoğun gündemi bahane ederek" reddetti.Özel'in sürpriz zaferi ile birlikte Kılıçdaroğlu'nun PM seçimleri üzerindeki etkisinin tamamen kırıldığı değerlendirilirken, bundan sonraki süreçte değişim karşıtı birçok siyasinin de tutumunu değiştirebileceği belirtiliyor. Buna karşın Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu liderliğindeki bir grubun parti içinde yeni bir muhalif oluşum kurabilmek için çalışmalara şimdiden başladığı iddia ediliyor.Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Genel Başkanı ve terör gazisi Lokman Aylar, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a selam gönderilmesine tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Aylar, "Cumhuriyeti Kuran irade olmakla övünen Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinde şahit olduklarımıza PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP' nin kongresinde şahit olamazdık. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan atıp İmralı Canisi Bebek Katili Aponun heykelini dikmek isteyen kravatlı Terörist Demirtaş'a selam göndermek hangi aklın ürünüdür? Yapılan kongre göstermiştir ki Cumhuriyet Halk Partisine genel başkanlığı koltuğuna oturdukları günden beri değişim sözünü dillerinden düşürmeyenler de değişmeyen tek şey terör seviciliğidir" dedi. ANKARA