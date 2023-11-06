İkisi de teröriste selam verdi al birini vur ötekine

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda düzenlenen, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde hemşehrilerine hitap etti. Erdoğan CHP Kongresi hakkında da ilk kez yorum yaptı:Bay bay Kemal kime 'bay bay' dedi? Edirne'deki terörist başı Demirtaş'a 'bay bay' dedi. Kavala'ya 'bay bay' dedi. Peki kongreyi kazanan zat, o kime selam verdi? O da aynen Selahattin Demirtaş'a selam verdi, Kavala'ya selam verdi. Al birini vur ötekine. Bunların birbirinden farkı yok. Bunlar terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdüler. Zannettiler ki terör örgütlerini yanımıza alırsak biz bu ülkede seçim kazanırız. 12, 13 seçim kaybettin, hep onlarla beraberdin. Kazanan, sen de onlarla beraberdin.Milletimiz 14, 28 Mayıs seçimlerinde bir kez daha bu kararlılığını haykırdı. Millet, her iki seçimde de kazanımlarına sahip çıkma noktasında çok güçlü bir irade gösterdi. Terör örgütlerinden medet umanlara, emperyalist güçlere selam çakarak iktidar hayali görenlere milletimiz sandıkta çok esaslı bir ders verdi.31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Rize'den tüm ilçeleriyle beraber çok güçlü bir ses beklİyorum. Rize Havalimanı'nı bizler yaptık mı? Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni yaptık mı? Hastanemizi yaptık. Şimdi de inşallah şehir hastanemizin ihalesini yapıyoruz. Böylece Rizeli şehir hastanesinde bütün sorunlarını çözmüş olacak. Bugüne kadar biz hep eserlerimiz ve hizmetlerimizle karşınıza çıktık. Hükümetlerimiz döneminde Rize'ye getirdiğimiz yatırımların şahidi bizatihi sizlersiniz. Biz laf değil, hizmet yaparız.21 yılda Rize'ye 66 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Bu ana muhalefetin, yavrularının burada herhangi bir hizmeti var mı? Öyleyse bunlara gereken dersi benim hemşehrilerim inşallah sandıkta en güzel şekliyle verecektir.Artık Türkiye Cumhuriyeti devleti tek parti faşistlerinin, kendilerini imtiyazlı gören bir avuç siyasi ve ekonomik seçkinin değil, bizatihi milletin devletidir. Kardeşlerim, biz cumhuriyeti cumhurla, devleti milletle, ülkenin imkanlarını halkla buluşturduk. Artık bu ülkede darbecilerin borusu ötmüyor, cuntacıların sesi çıkmıyor, vesayetçilerin tekeri dönmüyor. Artık bu ülkede kimse öz yurdunda garip muamelesi görmüyor.Karadeniz'e barış gelecekse emin olun bizimle gelecek. Suriye ve Irak sınırlarımız bu ülkelerde yaşayanların istikrarını ve güvende kalmalarını sağlayacak. Balkanlar'da, Kafkaslar'da huzur ve güvenin kalıcı şekilde tesisini temin edeceğiz. Kuzey Afrika'dan Güney Asya'ya dost ve kardeşlerimizin yaşadığı her yerde kalplerin ve gözlerin aradığı o beklenÖmrümü davama ülkeme, milletime ve hemşehrilerine hizmet uğruna adadım. Yirmili yaşlarda millete hizmet etmek için gençlik kollarında görev üstlendim. 40 yaşımda İBB Başkanı olarak kenti çöpten, çukurdan, çamurdan kurtardım. 50 yaşımda başbakan olarak ülkeme hizmet ediyordum. 60 yaşımda milletimin takdiriyle seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olma şerefine eriştim. Şu anda 70 yaşıma merdiven dayadığım bugün mayasını Rize'den aldığım deruni bir aşkla, şevkle, azimle, tecrübeyle ülkeme ve milletime hizmet mücadelemi sürdürüyorum. Yarım asırdır Allah'tan başka güvenecek dal, milletimden başka yaslanacak gövde aramadım.