Yılmaz Özdil, Özgür Özel’i topa tuttu “Özgür Özel önce Manisa’yı kazansın”

"BU İŞ KURULTAYLA OLSAYDI ABD'YE BAŞKAN OLURDU"

Program'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu da topa tutan Yılmaz Özdil, "Diğer yandan Kılıçdaroğlu'na bakıyorsun, dünya tarihinde bu kadar çok seçim kaybedip bu kadar kurultay kazanan başka genel başkan yok. Bu işler kurultayla olsaydı, Kılıçdaroğlu'nun ABD başkanı olması lazımdı. Bunun adı bir değişim değil ki, bu bir koltuk değişimi" dedi.