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Yılmaz Özdil, Özgür Özel’i topa tuttu:

Yılmaz Özdil, Özgür Özel’i topa tuttu: "Özgür Özel önce Manisa’yı kazansın” | Video

06.11.2023 | 14:02

Gazeteci Yılmaz Özdil, katıldığı bir televizyon programında CHP’deki değişimi ve Özgür Özel’i ağır bir dille eleştirdi. Özdil, “Özgür Özel, Manisa’dan iki kez Başkan adayı oldu ikisini de kazanamadı. O önce Manisa’yı kazansın, Türkiye’yi sonra kazanır” dedi. Programda Başkan Erdoğan’dan da bahseden Özdil, “Erdoğan’ı bazı politikaları için eleştiririm ancak Erdoğan bir seçim kazanma dehasıdır” dedi.

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Her fırsatta iktidarı eleştiren muhalif gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'yi, CHP'deki değişimi ve Özgür Özel'i ağır bir dille eleştirdi. Katıldığı bir televizyon programında CHP Kurultayını değerlendiren Yılmaz Özdil, Özgür Özel'den bahsederken, "O önce Manisa'yı kazansın" dedi. Özdil , "Bakıyorsun Özgür Özel denilen kişi, CHP'ye 2010 yılında monte edilmiş. Manisa'dan Belediye Başkan adayı olmuş kaybetmiş, yetmemiş bir kez daha aday olmuş yine kaybetmiş. Sen önce bir Manisa'yı kazan da, Türkiye'yi sonra kazanırsın" dedi.

"BU İŞ KURULTAYLA OLSAYDI ABD'YE BAŞKAN OLURDU"

Program'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu da topa tutan Yılmaz Özdil, "Diğer yandan Kılıçdaroğlu'na bakıyorsun, dünya tarihinde bu kadar çok seçim kaybedip bu kadar kurultay kazanan başka genel başkan yok. Bu işler kurultayla olsaydı, Kılıçdaroğlu'nun ABD başkanı olması lazımdı. Bunun adı bir değişim değil ki, bu bir koltuk değişimi" dedi.

"ERDOĞAN SEÇİM KAZANMA KONUSUNDA DEHADIR"

CHP'deki değişim yarışını ağır söylemlerle eleştiren Yılmaz Özdil, aynı programda Başkan Erdoğan'dan da övgüyle bahsetti. Özdil, "Mesela bakın Erdoğan'a, ben politikaları nedeniyle Erdoğan'ı çok eleştiririm ama seçim kazanma dehası inanılmazdır. Partiden bir ismi bir bölgeye Bakan yapıyor, eğer o bölgede istenen seçim sonucu alınamamışsa o adamın gözünün yaşına bakmıyor, hemen değiştiriyor, oraya çalışacak adamları koyuyor. CHP'ye bakalım, değişim falan diyorlar da değişen hiç bir şey yok ki" dedi.

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