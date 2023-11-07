FETÖ, böyle yol verdi

CHP'nin38. Olağan Kurultayı'nda ikinci turda 812 oy alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan seçildi. Özel'in CHP'nin genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte geçmişteki FETÖ bağı da yeniden gündeme geldi. Kızı İpek'in, FETÖ'nün eğitim üssü olarak bilinen Yamanlar Koleji'nde eğitim gördüğü Özel, FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde, özellikle ön plana çıkarıldı. Örgütün Özel'e bakışı FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda da yer aldı. Özgür Özel'in kızı İpek Özel, FETÖ'nün eğitim üssü olarak bilinen Yamanlar Koleji'nde eğitim gördü. 2013'te okul tarafından düzenlenen bir yarışmadan ödül alan İpek Özel'e o dönem CHP milletvekili olan babası Özgür Özel ödülünü takdim etti. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'da ifade veren FETÖ'cü Enis Uludemir, örgütün özel yetiştirdiği isimlerin eğitimine dair önemli bilgiler verdi. Salihli'de AK Parti'nin güçlü olmadığını bu nedenle FETÖ'nün CHP içinde örgütlendiğini belirten Uludemir, örgütün o dönemde eczacı olan Özel'i, 2007'den itibaren desteklemeye başladığını, maddi ve manevi desteklerin örgüt tarafından seçilen bir aracıyla Özel'e ulaştırıldığını söyledi.