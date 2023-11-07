MKYK toplantısı sona erdi... Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor...

AK Parti'nin MKYK toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıda Gazze meselesinin ele alındığını ve Türkiye'nin temaslarının görüşüldüğünü söyledi.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle...

Gazze'de gelinen noktada görülmüştür ki, Netanyahu'nun eylemleri savaş suçu ve soykırımı kapsamına giren yaklaşımdır. Gazze Şeridi'ni yoğun bombardıman altında tutuyorlar, Hamas'la mücadele ettiklerini söylerken kadınları, çocukları hedef alarak katliam siyasetini yürütüyorlar. Maalesef katledilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı 10 bine yükselmiştir. Böyle bir acıyı, trajediyi rakamlarla anmak zorunda kalmak ayrı bir acı fakat ortaya konulan katliamın boyutlarını göstermesi bakımından kaybettiğimiz 10 binin 7 bini sivil, çocuk ve kadınlardan oluştuğunu ifade etmek gerekir.