AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Gazze'deki soykırıma sert tepki | Video
AK Parti'nin MKYK toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıda Gazze meselesinin ele alındığını ve Türkiye'nin temaslarının görüşüldüğünü dile getirdi. İsrail'in Gazze'deki soykırıma varan katliamlarına tepki gösteren Çelik, "Netanyahu'nun eylemleri savaş suçu ve soykırımı kapsamına giren yaklaşımdır. Netanyahu'nun yaptığı Nazilerin yaptığı ile aynı şeydir." ifadelerini kullandı.
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